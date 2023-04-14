Ortaklarından yüz bulan HDP'den Demirtaş tehdidi: Hesap soracağız

Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" vaadinden yüz bulan HDP Sözcüsü Esengül Demir, “terör örgütü üyesi olmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu.

Tutuklu bulunan ve 'siyasi yol arkadaşlarımız' diye tanımladığı terör iltisaklı kişileri 'unutmayacaklarını' ifade eden Demir, Selahattin Demirtaş için de "hesap soracağız" tehdidinde bulundu.