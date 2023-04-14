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Ortaklarından yüz bulan HDP'den Demirtaş tehdidi: Hesap soracağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek olan HDP, ortaklarından aldığı cesaretle tehditlerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Osman Kavala'ya ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük" vaatlerinden yüz bulan HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "hesap soracağız" dedi.

22:04 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP Sözcüsü Esengül Demir, Selahattin Demirtaş için 'hesap soracakları' yönünde tehditte bulundu.

HDP Sözcüsü Esengül Demir, Selahattin Demirtaş için 'hesap soracakları' yönünde tehditte bulundu.

Yedili Masa'daki ortaklarından cesaret alan HDP terör propagandasını sürdürüyor.

Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" vaadinden yüz bulan HDP Sözcüsü Esengül Demir, “terör örgütü üyesi olmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu.

Tutuklu bulunan ve 'siyasi yol arkadaşlarımız' diye tanımladığı terör iltisaklı kişileri 'unutmayacaklarını' ifade eden Demir, Selahattin Demirtaş için de "hesap soracağız" tehdidinde bulundu.







#Yedili Masa
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Esengül Demir
16 dakika önce
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