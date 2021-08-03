​Ortaklarını yokluyor!

Spor

Sergen Yalçın, Luuk de Jong'u istiyor: Düşünmek için süre istedi

Beşiktaş yönetimi, Kenan Karaman’ın ardından forvete bir takviye daha yapacak. Yabancı golcülerle temasta olan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Luuk de Jong’a yıllık 1.8 milyon euro maaş önerdi.