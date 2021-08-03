​Ortaklarını yokluyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı konusunda çelişkil açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağzındaki baklayı çıkardı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Adayımız Kılıçdaroğlu” dediğinde, kurmayını yalanlayan Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı karar verirse ben olurum, diyor musunuz?” sorusuna verdiği cevapla kulisleri hareketlendirdi.
- Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı derse ki ‘Siz aday olun’, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Hem parlamentodaki ittifaka güven verecek hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, ‘nitelikleri’ ne olmalı, onu tartışmalıyız” açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki seçimlerde aday olmayı planladığı bu nedenle de bu açıklamayı yaparak ortaklarının nabzını yokladığı belirtiliyor.