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Ortaya çıkan yan etkiler Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi: İstanbul ve İzmir'de mide botoksu yapan iki merkeze soruşturma başlatıldı

İstanbul ve İzmir'de bazı vatandaşlarda obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı yapılan denetimler sonucu ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

23:09 . 11/03/2023 Saturday
AA
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığından İstanbul ve İzmir'de obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze yapılan denetimler sonucu, ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiği belirtilerek, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bakanlığın duyurusunu paylaştı.


Duyuruda, obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirildi.

Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirildiği aktarılarak, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiğinin tespit edildiği, tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alındığı belirtildi.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede, ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir.Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır."



#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
#mide botoksu
#obezite
1 saat önce
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Ortaya çıkan yan etkiler Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi: İstanbul ve İzmir'de mide botoksu yapan iki merkeze soruşturma başlatıldı
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