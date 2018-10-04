Gündem Ortaylı bakanlık danışmanı oldu
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Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
​​Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı

Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. Tarihsel ve kültürel çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da adından söz ettiren çalışmalara imza atan Ortaylı, Türkiye’nin kültürel politikalarına yön verilmesinde fikir ve tecrübeleriyle bir nevi “fahri danışmanlık” görevi üstlenecek.

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