Dün denize açılan Oruç Reis gemisi yeniden Antalya Limanı'na demirledi: Cihazı test ettiler

DoğuAkdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan dün sabah ayrılan 'Oruç Reis' gemisi, bir süre sonra yeniden limana demirledi.

DHA Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'na demirledi.

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BAKIMLARIN ARDINDAN DÜN AYRILMIŞTI YENİDEN DEMİRLEDİ

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'ndaki 1 haftalık ikmal ve bakımını tamamlayarak dün limandan ayrılmıştı.

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Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için sefer yapan gemi, yeniden Antalya Limanı'na gelerek burada demirledi. Limanda demirleyen 'Oruç Reis'in güverte kısmında çalışmaların sürdüğü, ayrıca bir fırkateynin de Antalya Limanı'nda olduğu gözlendi.

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