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Gündem Örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçan aranan şahıs polisten kaçamadı
SAMSUN

Örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçan aranan şahıs polisten kaçamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde eşiyle kavga eden şahıs mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Kovalama sonucunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eşiyle sürekli kavga eden E.A.(24), komşusunun iddiasına göre Saffetoğlu Sokak’taki evinin balkonundan silahla ateş etti. Komşusu kendisine doğru ateş ettiğini bildirerek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri E.A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Aranan şahsın Cizmeli Sokak’ta bulunan Büyükcami Kur’an Kursunda olduğu ihbarı yapıldı.

  • İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler Kur’an kursunu ablukaya aldılar. Yangın merdiveninden kaçan şahıs, çatıdan çatıya atlayarak gözden kayboldu. Ekipler bölgede bulunan binalarda geniş çaplı arama başlattı. Kaçan şahsın Saffetoğlu Sokak’taki evine kaçmış olabileceğini düşünen polis ekipleri kapıyı çalarak açmasını istediler.

Aranan şahıs örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı

İçeriden ses gelmeyince eşine ulaşan polis ekipleri anahtarla kapıyı açmasını istediler. Dairenin kapısı anahtarla açılmayınca polisler koçbaşı ile kapıyı kırdılar. İçeride bulunan E.A., 2. katın penceresinden bahçeye atlayarak kaçtı.

Peşine düşen polis ekiplerini atlatmak için örümcek adam misali binalara tırmanan E.A’nın Nakipoğlu Sokak’ta girdiği 3 katlı binanın ikince katının penceresinden yan binanın çatısına atladığı görüldü.

Aranan şahıs örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı

Çevreyi ablukaya alan ekipler şahsı bahçede ağaçların arasında gizlenmiş bir vaziyette bularak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsa silahı ne yaptığı soran polislere, önce silahım yok diye inkar etti daha sonra silahın ateş ettiği balkonda olduğunu söyledi.

Aranan şahıs örümcek adam gibi çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı

Polis ekipleri balkona baktıklarını silahın orada olmadığını ve silahı teslim etmesini söylediler. En son 5 metre yükseklikteki çatından atladığında bileği burkulan E.A., Bafra Devlet Hastanesine görülerek tedavisi yaptırıldı. Ekipler silahı bulmak için çevrede arama çalışmaları başlattı. E.A’nın çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

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