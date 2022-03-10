OSB’lere gençlik merkezi kurulacak, işini seven gençler yetişecek.

Gençlerin çalışma koşulları iyileştirilecek

“Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) OSB Gençlik Merkezi Kurulması Yoluyla Çalışan Gençlerin Çalışma Koşullarının ve Sosyal Yaşamlarının İyileştirilmesi Projesi” İvedik OSB’de tanıtıldı. Proje ile OSB’lerde Gençlik Merkezleri kurulması ile ilgili ön çalışmalara başlanacak. Projeyle ayrıca OSB’lerde AR-GE merkezi kurulması ve bu merkezlerde insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak.

Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği (EYAD), Ankara İvedik OSB ve Ankara Teknopark tarafından yürütülecek AB projesi kapsamında; OSB'lerde çalışan 18 ile 30 yaş arası gençlerin ailesi, sosyal çevresi iş arkadaşları ve iş ortamıyla uyumlu mutlu çalışanların yetişmesine katkı sağlanacak. Koordinatörleri arasında İsmail Akbıyık ve Mustafa Köroğlu’nun da bulunduğu projede işini seven, işletmesiyle bütünleşik gönülden isteyerek çalışan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek.

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Almanya’ya gezi

Proje kapsamında 80 katılımcı ile “Toplumda Sosyal Uyum Problemleri ve Çözüm Önerilerine” yönelik çalışmalar yapılacak. 60 katılımcı ile “Gençlerde bağımlılık ve bağımlılıktan kurtulma” semineri düzenlenecek. 100 katılımcı ile “OSB'de çalışan gençlere aile yaşamı” semineri verilecek. 100 katılımcı ile OSB'lerde çalışan gençlerin sorunları ve çözümüne yönelik politika belirleme çalıştayı düzenlenecek. Alan uzmanlarıyla görüşmeler kapsamında ve iyi örneklerin incelenmesi amacıyla 15 genç Almanya’ya mesleki geziler düzenleyecek.

10 paydaş

Projenin paydaşları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), HAK-İŞ İşçiler Konfederasyonu ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bulunuyor.

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İş hayatına entegre edilecekler

İvedik OSB’de düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan EYAD Başkanı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Projemiz ile genç kardeşlerimizin iş hayatlarına entegrasyonlarını sağlıyoruz. Yapacağımız etkinlik ve çalışmalar ile onlara inisiyatif veriyoruz. Genç kardeşlerimizin üreten ve kendi sosyal ortamını oluşturan bireyler olmalarını teşvik ederek yeni bir model geliştirmeye çalışıyoruz” dedi. Bir ülkenin ekonomik anlamda taşıyıcısının OSB’ler olduğuna dikkat çeken Etyemez, OSB'lerdeki üretim tesislerinin çarkları ne kadar sağlıklı işlerse ülkenin o kadar sağlıklı gelişeceğini kaydetti. Etyemez, “Bu noktada sanayi ve teknolojinin asıl itici gücü olan insan kaynağımıza büyük iş düşmektedir. Bizim derdimiz, günü kurtarmak değil, geleceğe yatırım yapmaktır. Bu yüzden OSB'lerimizi daha da geliştirmek için hükümetlerimiz olarak her türlü desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

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Kritik önemi var

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, OSB’lerde işverenin ihtiyaç duyduğu iş gücü niteliği ile mesleki ve teknik eğitim çıktılarının örtüşmesine ilişkin olarak özel olarak çalıştıklarını belirterek, nitelikli bir iş gücü piyasası oluşturmayı ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Bunu sağlamak adına, geçtiğimiz yıl itibariyle 72 OSB’de 81 mesleki ve teknik eğitim merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatan Yıldız, “Bu yıl itibariyle, Cumhurbaşkanımız bu uygulamanın bütün organize sanayi bölgelerinde yaygınlaşması yönünde çalışmaları başlattı ve artık bütün organize sanayi bölgelerinde bir mesleki ve teknik eğitim merkezi bulunuyor olacak. Bunu Türkiye sanayisi için kritik önemi haiz bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi. Yıldız, “Sanayide nitelikli işgücünün oluşması bakımından, mesleki ve teknik eğitimi temel alan bu hayati adımın yanı sıra; OSB’lerde çalışan gençlerin sosyal imkanlarının artırılması da sürdürülebilirlik açısından önceliklendirilen hususlar arasındadır. Konya Milletvekilimiz Sayın Halil Etyemez Beyefendi ve EYAD’ın öncülük ettiği OSB’lerde gençlik merkezi kurulumuna ilişkin projeyi, organize sanayi bölgelerinde çalışan gençlerin sosyal haklarının geliştirilmesi için önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyorum” değerlendirmesini yaptı.

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Teknolojide atılım

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyesi, eski Yozgat Milletvekili ve Nanografi Şirketi Genel Müdürü Dr. Osman Coşkun da Türkiye’nin yüksek teknolojideki atılımının son yıllarda büyük bir hacme ulaştığını söyledi. Gerek savunma sanayinde gerekse gıda, elektronik, havacılık, kimya ve nano ve biyoteknolojide çok önemli gelişmelere şahit olunduğunu dile getiren Coşkun, “Özellikle ileri malzeme teknolojileri ve yazılım alanında kat ettiğimiz mesafe geleceğin teknolojilerinde Türkiye'nin ne denli söz sahibi olabileceğine dair büyük mesajlar içeriyor. Bu sayede, ülkemizin orta ve yüksek teknolojiye sahip imalat sanayi ürünlerinin miktar ve hacminin artacağını, dolayısıyla üretimde bağımsızlığın sağlanabileceğini ve sürdürülebilir imalat programlarının hayata geçebileceğini düşünüyorum” dedi.