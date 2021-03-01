Oslo-İstanbul seferini yapan THY uçağına bomba ihbarı

Oslo-İstanbul seferini yapan TK1752 sefer sayılı uçak için bomba ihbarı yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır." dedi.

"İhbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır"

Uçağın İstanbul'a inişinin ardından yolcuların güvenle tahliye edildiğini ifade eden Üstün, "Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. REKLAM March 1, 2021

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