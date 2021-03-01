Gündem Oslo-İstanbul seferini yapan THY uçağına bomba ihbarı
İSTANBUL

Oslo-İstanbul seferini yapan THY uçağına bomba ihbarı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşu için bomba ihbarı aldıklarını açıkladı. Üstün, İstanbul Havalimanı'na iniş sonrasında yolcuların güvenle tahliye edildiğini ve ihbarın yapılan incelemeler sonrası asılsız olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv.
Arşiv.

Oslo-İstanbul seferini yapan TK1752 sefer sayılı uçak için bomba ihbarı yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır." dedi.

"İhbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır"

Uçağın İstanbul'a inişinin ardından yolcuların güvenle tahliye edildiğini ifade eden Üstün, "Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı
EKONOMİ
THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı

Oslo-İstanbul seferini yapan THY uçağına bomba ihbarı
GÜNDEM
Oslo-İstanbul seferini yapan THY uçağına bomba ihbarı

THY günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
EKONOMİ
THY günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Abone Ol Google News
Milyonların gözü Kabinede

Milyonların gözü Kabine'de

5 ilde normalleşmeye kesin gözüyle bakılıyor: 25 il umutlu
İstanbul seferine bomba ihbarı

İstanbul seferine bomba ihbarı

​THY, yolcuların tahliye edildiğini ve ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek

Böylesi ancak filmlerde olur

Böylesi ancak filmlerde olur

Sahile vuran Nil kaplumbağası görenleri şoke etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.