Osman Gazi Türbesi’nde Sancak Nöbeti

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlanırken, 6 asır dünyaya adaletle hükmeden Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin türbesinde köklü bir devlet geleneği olan ‘Sancak Nöbeti’ törenle başlatıldı. Osmanlı Devleti'nin manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan Sancak Nöbeti sırasında alplerin yaptığı dua ise tüyleri diken diken etti. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlamaları, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalar, bu sene ilk kez başlatılan ‘Sancak Nöbeti’ töreniyle ayrı bir anlam kazandı. Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin de bulunduğu Tophane Meydanı’nda devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılanlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pûşide-i siyah’ı temsilen yazma hediye edildi.

NÖBET DEVAMLI VE KUTSALDIR

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 8500 yıllık tarihi geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, önemli sosyal, kültürel ve ticari anlamda bir merkez olarak öne çıkmış şehir olduğunu hatırlattı. Aktaş, “Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti tutulması için görüşmeler yaptık. Bilindiği gibi sancağın nöbeti devamlı ve kutsaldır. Korumak uğruna, gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir. Bu konuda bizlere verdikleri desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Vali Yakup Canbolat’a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ve Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç’a teşekkür ediyorum. Bursa’nın fethinden kurtuluşuna kadar geçen sürede, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi’den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Bursa’mızın kurtuluşunun 98. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından ‘Sancak Nöbeti’ başladı. Savaş davulunun eşliğinde meydana giriş yapan alpler, alpbaşının komutuyla nöbet yerlerine geçti. Al bayrağı öperek nöbete başlayan alpler, yaptıkları dua ile tüyleri diken diken etti. İl Müftüsü İzani Turan’ın da dua ettiği törenler, protokolün Osman Gazi Türbesi’ni ziyaret etmesiyle sona erdi.