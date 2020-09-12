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BURSA

Osman Gazi Türbesi’nde Sancak Nöbeti

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin türbesinde köklü bir devlet geleneği olan ‘Sancak Nöbeti’ töreni yapıldı. Bu sırada alplerin yaptığı dua tüyleri diken diken etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Sancak Nöbeti’ töreni
'Sancak Nöbeti’ töreni

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlanırken, 6 asır dünyaya adaletle hükmeden Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin türbesinde köklü bir devlet geleneği olan ‘Sancak Nöbeti’ törenle başlatıldı. Osmanlı Devleti'nin manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan Sancak Nöbeti sırasında alplerin yaptığı dua ise tüyleri diken diken etti. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlamaları, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalar, bu sene ilk kez başlatılan ‘Sancak Nöbeti’ töreniyle ayrı bir anlam kazandı. Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin de bulunduğu Tophane Meydanı’nda devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılanlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pûşide-i siyah’ı temsilen yazma hediye edildi.

NÖBET DEVAMLI VE KUTSALDIR

  • Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 8500 yıllık tarihi geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, önemli sosyal, kültürel ve ticari anlamda bir merkez olarak öne çıkmış şehir olduğunu hatırlattı. Aktaş, “Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti tutulması için görüşmeler yaptık. Bilindiği gibi sancağın nöbeti devamlı ve kutsaldır. Korumak uğruna, gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir. Bu konuda bizlere verdikleri desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Vali Yakup Canbolat’a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ve Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç’a teşekkür ediyorum. Bursa’nın fethinden kurtuluşuna kadar geçen sürede, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi’den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Bursa’mızın kurtuluşunun 98. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından ‘Sancak Nöbeti’ başladı. Savaş davulunun eşliğinde meydana giriş yapan alpler, alpbaşının komutuyla nöbet yerlerine geçti. Al bayrağı öperek nöbete başlayan alpler, yaptıkları dua ile tüyleri diken diken etti. İl Müftüsü İzani Turan’ın da dua ettiği törenler, protokolün Osman Gazi Türbesi’ni ziyaret etmesiyle sona erdi.

Osmanlı şehri: Bursa
FOTOĞRAF 14
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Bursa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapması sebebiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan mekanlar, müzeler, doğal güzellikler, parklar ve tarihi eserler sayesinde şehir yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi konumunda...
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Bursa’nın simgelerinden olan Ulu cami, Osmanlı Padişahı I. Beyazıt tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış.
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Dikdörtgen planlı cami 5000 metrekare boyutlarında olup 20 kubbe ile örtülü. İçerisinde çok şık bir şadırvanı var.
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1300’lü yıllarda kurulmuş ve Osmanlı dönemi mimarisini korumayı başarmış bir köy...
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Uludağ’ın eteklerindeki köylere kızık adı verilirmiş ve Cuma namazları da bu köyde kılındığı için adı zamanla Cumalıkızık olmuş.
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Cumalıkızık evleri moloz taş, ağaç ve kerpiçten yapılır, genelde üç katlı. Üst katlardaki pencereler kafesli veya cumbalı. Evler sarı, beyaz, mavi, mor renklere boyalı.
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Kürekli şelalesi görülmesi gereken şelalelerden birisi. Bursa Kent Ormanı sınırları içerisinde kalıyor.
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Alan piknik alanı olarak düzenlenmiş. Yürüyüş yolları ve birçok seyir terası mevcut.
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Türkiye’nin en ünlü kayak merkezi. Dağda kayak yapılacak pistler ve konaklanacak oteller bulunsa da dağ yolunda da yeme içme dinlenme tesisleri vardır. Uludağ’a isterseniz Bursa’dan teleferikle ya da taksi dolmuşlarla ya da kendi otomobilinizle çıkabilirsiniz.
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Açılan yollar sonrasında önceleri Bursa’nın sayfiye yeri olan Mudanya şimdilerle şehirle birleşmiş. Rum evlerinin güzel örneklerini görebileceğiniz bu kasabada Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiği Mudanya ateşkes anlaşmasının imzalandığı bina da bulunmakta Bina müze olmuş ve ziyaret edilebilir.
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Botanik parkı...
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Bursa’nın en meşhur hanlarından biri. Genelde ipek satan dükkanlar var.
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Bursa merkezde hem tepede şehre hakim hem de yeşillikler içerisinde bir yer. Tophane. Kent insanın nefes almak için sık sık gittiği Tophane’de yemek içme yerleri kafeler bulunur.
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İstanbul’daki Kapalıçarşı’dan sonra Türkiye’nin en büyük çarşılarından biri de Bursa’daki Kapalıçarşı. Özellikle el yapımı ipekler, incik boncukların pek çoğunun başka yerlerde bulunmadığı söylenir.
Osmanlı şehri: Bursa

Bursa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapması sebebiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan mekanlar, müzeler, doğal güzellikler, parklar ve tarihi eserler sayesinde şehir yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi konumunda.
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