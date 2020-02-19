Gündem Osman Kaval tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
İSTANBUL

Osman Kaval tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Osman Kavala
Osman Kavala

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akladılar
GÜNDEM
Akladılar

Adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Osman Kavala, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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