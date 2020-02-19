Osman Kaval tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Hayat

MüzeKart fiyatında indirim yapıldı: 1 Mart'tan itibaren 60 liradan satışa sunulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart'ın fiyatı, 70 liradan 60 liraya indirildi. MüzeKart, 1 Mart'tan itibaren 60 liradan satışa sunulacak.