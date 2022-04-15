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Gündem Osman Kavalanın tutukluluk halinin devamına karar verildi
İSTANBUL

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın dosyasını görüşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Osman Kavalanın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın dosyasını görüşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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