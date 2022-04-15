Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Muharrem İnce 6'lı ittifakı tiye aldı: Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımsal sulamaya dikkat çekmek amacıyla Ankara'daki Çubuk Barajı'nda basın açıklaması yaptı. İnce, 6 muhalefet partisi liderinin buluşmalarına ilişkin ''İttifak olmaz' demiyorum. Anlaştığınız konuları alt alta yazarsınız, ittifak ortaklarıyla imzalarsınız. Ortaya bir lider çıkarırsınız. 'Adayımız da bu' dersiniz. O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok, üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Şu an altın günü olarak devam ediyor' dedi.