Gündem Osman Kavalaya casusluk suçlaması Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL

Osman Kavala'ya casusluk suçlaması: Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veriyor.

Haber Merkezi AA
Osman Kavala
Osman Kavala

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi.

Kavala, bu gerekçeyle "siyasal veya askeri casusluk'' suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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İfade işlemleri bitince hakim kararını açıklayacak

  • Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veriyor. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik kararını açıklayacak.
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