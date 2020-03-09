Osman Kavala'ya casusluk suçlaması: Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Trafik magandalarına ceza yağdı: Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi

İstanbul Güngören’de asker uğurlamak için otomobil ve motosikletlerle alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çeken, abartı egzoz kullanan ve tek teker üzerinde giden 1’i kadın 5 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 440 lira idari para cezası kesildi.