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POLİTİKA

Kabaktepe 'CHP 2024'te kazanamayacak' diyerek anket sonuçlarını duyurdu: Zafer şimdiden hayırlı olsun diyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, ellerindeki anket verilerini açıkladı. 2024 yılında yapılacak seçimlerde CHP'nin yeniden İstanbul seçimlerini kazanamayacağının altını çizen Kabaktepe, "CHP, 2024 seçimlerini kazanamayacak. 2023'te büyük zafer, 2024'te büyük şehir zaferi şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe CHP 2024te kazanamayacak diyerek anket sonuçlarını duyurdu: Zafer şimdiden hayırlı olsun diyorum​
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün merak ettiklerini yanıtladı.

"CHP 2024'TE İBB SEÇİMLERİNİ KAZANAMYACAK"

Konuşmasının bir bölümünde AK Parti'nin gelecek seçimlerden zaferle ayrılacağını vurgulayan Kabaktepe, "Anket sonuçları ne diyor" sorusuna, "Bizim yaptığımız çalışmalarda diğer partilerin oy oranlarını vermiyoruz. 'AK Parti kendi anket şirketine yaptırıp bize bu oranı vermiş' eleştirileri olmaması için. CHP, 2024 yılındaki İBB seçimlerini kazanamayacak." diyerek yanıt verdi.

Kabaktepe 'CHP 2024'te kazanamayacak' diyerek anket sonuçlarını duyurdu: Zafer hayırlı olsun diyorum​
OYNAT 02:04
Kabaktepe 'CHP 2024'te kazanamayacak' diyerek anket sonuçlarını duyurdu: Zafer hayırlı olsun diyorum​
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, ellerindeki anket verilerini açıkladı. 2024 yılında yapılacak seçimlerde CHP'nin yeniden İBB'yi kazanamayacağının altını çizen Kabaktepe, 'CHP, 2024 seçimlerini kazanamayacak. 2023 büyük zafer, 2024'te büyük şehir zaferi hayırlı olsun diyorum.' ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ZAFER HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Vatandaşların CHP yönetimindeki İBB ile ilgili 'Denedik ama olmadı' dediğini vurgulayan Kabaktepe, "İBB yönetiminde durağan bir seyir yok. Yavaş yavaş giden seyir, çakılma seyrine evrildi. 2023 büyük zafer, 2024'te büyük şehir zaferi hayırlı olsun diyorum." dedi.

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