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POLİTİKA

Osman Nuri Kabaktepe: İmamoğlu'nun aklı cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğundan İstanbul'a hizmet edemiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kabaktepe, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını vurguladığı İmamoğlu'nun aklının cumhurbaşkanı adaylığında olduğunu ve bu nedenle de İstanbul'a hizmet edemediğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe: İmamoğlunun aklı cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğundan İstanbula hizmet edemiyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

CNN Türk canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesini hedef aldı.

VATANDAŞ "CHP'Lİ İBB SINIFTA KALDI" DİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını hatta bunun için açılan internet sitesini de erişimden kaldırdığını ifade eden Kabaktepe, "CHP'li İBB sınıfta kaldı. Vatandaşı 'gezdiğimizde denedik ama olmadı' diyorlar." diye konuştu.

İmamoğlu'nun kasıtlı olarak 'Engelleniyoruz' algısı yaptığını ifade eden Kabaktepe, "Biz İBB'de muhalefet partisiyiz. Bugüne kadar AK Parti grubu olarak önümüze gelen projelerin sadece yüzde 2.5'ine hayır, yüzde 97.5'ine ise evet demişiz" dedi.

"BEDEN OLARAK BURADALAR, AKIL OLARAK DEĞİL"

İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

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