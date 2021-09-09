Gündem Osman Nuri Kabaktepe İstanbulda halk otobüsü sahiplerine 4 aydır para ödenmiyor
İSTANBUL

Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da halk otobüsü sahiplerine 4 aydır para ödenmiyor

İstanbul'da İETT otobüslerinin bozulup yolda kalması ve yolcuların itmek zorunda kaldığı görüntülere dair konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Otobüslerin bakım ve onarımı için bir milyar liranın üzerinde ihale yaptılar. İETT çatısı altında toplanan Özel Halk Otobüsü sahiplerine de 3-4 aydır para ödenmiyor. Turist umursamazlığıyla kent yönetilmez" dedi.

Haber Merkezi DHA
Osman Nuri Kabaktepe: İstanbulda halk otobüsü sahiplerine 4 aydır para ödenmiyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığını gözler önüne seriyor.

TURİST ANLAYIŞIYLA YÖNETİM

Bu konuya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yönetmekle görevlendirildikleri kurumun işleyişini gereği gibi yerine getiremiyorlar. Siyasette turist olamazsınız. Ne de olsa birkaç gün sonra 'gideceğim' diyen turist umursamazlığıyla kent yönetilmez" dedi.

DÖRT AYDIR ÖDEME YOK

İBB yönetiminin ürettiği tek çözümün ‘Otobüsleri vatandaşlara ittirseniz sizi işten atarım’ diye şoförlere mesaj atmak olduğunu söyleyen Kabaktepe, "İETT çatısı altında birleşen Özel Halk Otobüsü sahiplerinin de paraları 3-4 aydır ödenmiyor. Bozulan otobüslerin içinde İETT’nin kendi otobüsleri de var Özel Halk Otobüsleri de var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

BİR MİLYAR TL NEREDE?

Otobüslerin bakım ve onarımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar lirayı aşkın ihale verdiğini hatırlatan Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü: İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar liranın üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP’li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini.

İETT entübe olmuş
OYNAT 00:59
İETT entübe olmuş
Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığının da göstergesi aynı zamanda.
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