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POLİTİKA

Osman Nuri Kabaktepe  Sert Sorular'ın konuğu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında merak edilenleri yanıtlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe Sert Soruların konuğu
Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlıyor.

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(AK Parti grubu, çok sert eleştirilerde bulunuyorsunuz konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olunca. İstanbul'da hiç mi iyi bir şey olmuyor?) Biz İstanbul'da olup biten her şeyi eleştirmiyoruz. Yanlış gidenleri, doğru olmayanları eleştiriyoruz. AK Parti, CHP'nin yapması gerekirken yapmadıklarını ortaya koymuştur. Takdir de ediyoruz niye etmeyelim? Mesela soruyoruz 'Ne yaptınız?' diyoruz. Diyorlar ki 'Süt dağıttık', 'Çok iyi bir şey yapmışsınız' diyoruz. 'Ama dağıttığınız sütün fiyatı marketteki sütten pahalı olmuş niye bunu yanlış yaptınız' diyoruz. 'Ne yaptınız?' diyoruz, 'Şu kadar kreş açacaktım 15 tane açtım', 'Yine güzel, açmışsınız tebrik ederiz diyoruz', 'Ne yaptınız? diyoruz, 'Şuradaki Levazım Tüneli'ni kapattım' diyor, onu eleştiriyoruz, 'Ne yaptınız?' diyoruz, '13 bin 500 kişiyi işten çıkardım diyor, bunu eleştiriyoruz.

Yani dediğim gibi bizim hayata bakışımız, AK Parti siyasetinin temeli Cumhurbaşkanımızın sık sık söylediği gibi eser ve hizmet kavramlarının zemininde büyüyen ve gelişen bir siyasettir. Toplumun beklentilerini, politikalarına dönüştüren, aynı zamanda kendi sorumlu olduğu alanda ilçede, büyükşehirde, bakanlıklarda eser ve hizmet kazandıran bir siyaset anlayışımız var."

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