Osmangazi Belediyesi Meclis'i bugün toplanıyor

Osmangazi Belediyesi Meclis'i bugün saat 15.00'te toplanıyor. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlık edecek.

"Bütçeyi en verimli kullanan belediyeyiz"

Osmangazi Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında 2020 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilmişti. Başkan Dündar toplantının ardından yaptığı konuşmada Osmangazi olarak bütçeyi en verimli kullanan belediye olduklarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Osmangazi tarihinin en büyük bütçeli işlerine imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Yapımı devam eden Osmangazi Meydanı projemizle ilgili bizleri kredi kullanmakla eleştiriyorsunuz. Evet, kullanıyoruz ancak, bunu İller Bankası'ndan kullanıyoruz. ve bu krediyi de, öz kaynaklarımıza güvenerek kullanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, 'Bu işleri yapmak, her baba yiğidin harcı değil'. Katkılarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum."

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