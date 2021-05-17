Gündem Osmangazide metruk binalar bir bir yıkılıyor 4 ayda 41 metruk bina yıkıldı
YEREL GÜNDEM

Osmangazi’de metruk binalar bir bir yıkılıyor: 4 ayda 41 metruk bina yıkıldı

Bursa Osmangazi Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 41 metruk binayı yıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmangazi’de metruk binalar bir bir yıkılıyor: 4 ayda 41 metruk bina yıkıldı
​Osmangazi’de metruk binalar bir bir yıkılıyor.

Osmangazi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalardan temizleniyor. Vatandaşların metruk binalar konusundaki taleplerini değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ilçenin çeşitli noktalarında yer alan toplam 41 binayı yıktı. Metruk binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Ekiplerimiz tek tek tespit ediyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Metruk binaların çökme riski ve duyarsız vatandaşlar tarafından kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı, gerek muhtarlarımız, gerekse vatandaşlardan şikâyetler alıyoruz. Tehlike arz eden metruk binalar, ekiplerimiz tarafından tespit edilerek, gerekli önlemler alınarak yıkılıyor. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.