Osmangazi’de metruk binalar bir bir yıkılıyor: 4 ayda 41 metruk bina yıkıldı

Osmangazi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalardan temizleniyor. Vatandaşların metruk binalar konusundaki taleplerini değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ilçenin çeşitli noktalarında yer alan toplam 41 binayı yıktı. Metruk binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Ekiplerimiz tek tek tespit ediyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Metruk binaların çökme riski ve duyarsız vatandaşlar tarafından kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı, gerek muhtarlarımız, gerekse vatandaşlardan şikâyetler alıyoruz. Tehlike arz eden metruk binalar, ekiplerimiz tarafından tespit edilerek, gerekli önlemler alınarak yıkılıyor. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz” dedi.