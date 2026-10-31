Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre saat 12.52’de merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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Deprem sonrası büyük tehlike: Toprak bir anda harekete geçebilir