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Osmaniye'de arazi kavgasında kan aktı: Bir kişi öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 60 yaşındaki Hüseyin M. ablasının oğlu Hasan Homak’ı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.’yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniyede arazi kavgasında kan aktı: Bir kişi öldü
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Osmaniye'deki olay, Düziçi ilçesi Gümüş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dayı Hüseyin M. (60) arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dayı Hüseyin M. yanında bulundurduğu tüfekle yeğeni Hasan Homak’a ateş etti.

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Hasan Homak kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Homak ambulansla ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Homak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.’yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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