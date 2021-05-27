Osmaniye'de korkunç olay: Bir kez daha evlenmek istedi kızı tarafından öldürüldü

Eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak istedi, kızı tarafından öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı. Baba-kız tartışarak evden çıktı.

DHA

Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA Sinan K. hastanede hayatını kaybetti.

Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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