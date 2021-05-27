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OSMANİYE

Osmaniye'de korkunç olay: Bir kez daha evlenmek istedi kızı tarafından öldürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cennet K. (20), annesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babası Sinan K.'yı (45) göğsünden bıçakladı. Baba Sinan K. hayatını kaybederken, kızı Cennet K. ise suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Osmaniyede korkunç olay: Bir kez daha evlenmek istedi kızı tarafından öldürüldü
Eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak istedi, kızı tarafından öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı. Baba-kız tartışarak evden çıktı.

DHA

Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sinan K. hastanede hayatını kaybetti.
DHA
Sinan K. hastanede hayatını kaybetti.

Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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