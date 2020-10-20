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Gündem Osmanlı altını sandı, kuyumcuya gidince 35 bin TL dolandırıldığını anladı
ELAZİĞ

Osmanlı altını sandı, kuyumcuya gidince 35 bin TL dolandırıldığını anladı - Elazığ haber

Osmanlı altını sandı, kuyumcuya gidince 35 bin TL dolandırıldığını anladı

Elazığ'da M.Z.B., daha önceden tanıdığı 4 şüpheliden Osmanlı dönemine ait 158 altını 35 bin TL karşılığında aldı. Başka bir kuyumcuda yaptırdığı incelemede altınların sahte olduğu ortaya çıktı. M.Z.B.'nin ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonla 67 suç kaydı bulunan 4 şüpheli, 615 sahte altınla yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada üstünde tuğra işareti bulunan 615 sahte altın, dolandırıcılıktan elde edilen 9 bin 100 TL, 2 çeyrek altın, 3 kullanıma hazır GSM kartı, 7 cep telefonu ve farklı kentlerde yaşayan kişilere ait verileri içeren dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada üstünde tuğra işareti bulunan 615 sahte altın, dolandırıcılıktan elde edilen 9 bin 100 TL, 2 çeyrek altın, 3 kullanıma hazır GSM kartı, 7 cep telefonu ve farklı kentlerde yaşayan kişilere ait verileri içeren dokümanlar ele geçirildi.

Van'da ticaretle uğraşan M.Z.B., daha önce alışveriş yaptığı şüpheliler tarafından arandı. Şüpheliler, ellerinde Osmanlı dönemine ait eski altınların olduğunu belirterek M.Z.B.'nin Elazığ'a gelmesini istedi. Bunun üzerine Elazığ'a gelen M.Z.B., şüpheliler ile buluştu. Şüpheliler bir altını, bin 300 TL ile 2 çeyrek altına sattıklarını söyledi. Bunun üzerine M.Z.B. 158 altını, 35 bin TL karşılığında satın aldı.

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Aldığı altınları başka bir kuyumcuya götüren M.Z.B. burada yapılan incelemede sahte olduklarını öğrendi. M.Z.B. polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin H.K., İ.T., Ş.Y. ve A.Ö. olduğunu belirledi.

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Şüpheliler belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

  • Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada üstünde tuğra işareti bulunan 615 sahte altın, dolandırıcılıktan elde edilen 9 bin 100 TL, 2 çeyrek altın, 3 kullanıma hazır GSM kartı, 7 cep telefonu ve farklı kentlerde yaşayan kişilere ait verileri içeren dokümanlar ele geçirildi. 25'i dolandırıcılıktan olmak üzere toplam 67 suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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