Osmanlı eserlerine Yunan zulmü ​

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, Yunanistan’da erken dönem Osmanlı mimari eserlerinin kaderine terk edildiğine belirtti. Halaçoğlu, Atina yönetiminin Türkiye’nin ilgili kurumlarına eserlerin restorasyonuna izin vermediği iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Larissa’da 14. yüzyıldan kalma Hasan Baba Tekkesi’nin 1962’de çekilmiş fotoğrafında restorasyon iskelesi var, 2019’dayız tekkede hala restore sürüyor.

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Veria (Kalaferya) Bayır Camii gibi bazı camiler 'minaresi bile durduğu halde' ev olarak kullanılıyor.

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Dimetoka Çelebi Mehmet Camii’nin yanmadan önceki hali

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Dimetoka Çelebi Mehmet Camii’nin yangından sonra kül olan ahşap çatısı görülüyor.

20 BİN OSMANLI ESERİ VAR

Osmanlı’dan kalma kültür varlıklarının Müslüman eserleri olarak tescil edildiğine dikkati çeken Halaçoğlu, bunun da Türkiye için sorun oluşturduğunu söyledi. Halaçoğlu, “Osmanlı mimari eserleri olarak değil de ‘Müslüman eserleri’ olarak tescil edilince, biz ülke olarak konuya müdahil olamıyoruz” dedi. Yunanistan’ın 1831 yılını bağımsızlık tarihi olarak kıstas aldığını anımsatan Halaçoğlu, bu yıldan sonra yapılan eserlerin “tarihi” olarak bile kabul edilmediğini söyledi. Halaçoğlu, “Benim iddiam; Yunanistan’da 20 bin Osmanlı eseri var. Selanik’te sokak sokak gezdim, evlerin bahçelerine dahi baktım” şeklinde konuştu.

KİMLİK KAYBETTİRME POLİTİKASI

Halaçoğlu, Osmanlı mimarisi yapıların kimliğinin değiştiğini ve Yunanistan’ın Osmanlı eserlerine ‘gizlileştirme ve kimlik kaybettirme politikası’ uyguladığını kaydetti. Halaçoğlu, şöyle konuştu: “Sümela Manastırı hariç, bizim restore ettirdiğimiz 84 kilisenin tümü 19. yüzyıl eseri, 18. yüzyıl eseri bile değil. Bizim orada 400-500 yıllık eserlerimiz var, 580 yıllık camimiz var, hiçbir şey yapılamaması acı bir gerçek, izin verilemiyor. Tescil edilemediği için sahip de çıkamıyoruz, takip ya da hak iddia edemiyoruz. Selanik ve Atina’da cami olmamasından vazgeçtim, bir restorasyona dahil edilme durumu bile söz konusu değil, bir çeşme bile tamir ettiremiyoruz ve asla ettiremeyeceğiz”