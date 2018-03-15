Osmanlı mezarlarının hiti ile yıkılmasıyla ilgili İBB'den açıklama Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkan firmaya soruşturma Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada firma hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 20:35 Son Güncelleme: 16 Mart 2018, 08:31 AA