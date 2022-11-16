Osmanlı mezarlığının mülkiyeti için ilk adım

Türkiye, Batı Trakya İskeçe’de bir Türk mezarlığının futbol sahası bahanesiyle tahrip edilmesine karşı takipte. İskeçe’ye bağlı Horozlu köyünde bulunan Osmanlı dönemi Türk mezarlığının arazisinde futbol sahası yapılması amacıyla bu yılın mart ayında iş makineleriyle hafriyat çalışması başlatılmış Yeni Şafak skandalı kamuoyuna duyurmuştu. Gelişmeler hakkında Meclis’te verilen bir soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine ait mezar taşları geçici olarak bir depoda muhafaza altına alınmıştır. Kalıcı bir çözüm oluşturması açısından mezarlık arazisinin mülkiyetinin/yönetiminin Batı Trakya Türk azınlığı mensubu soydaşlarımızdan müteşekkil bir mütevelli heyeti tarafından üstlenilmesine yönelik yerel makamlar nezdinde gerekli başvurularda bulunulmuştur.” dedi.

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