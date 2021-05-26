OSTİM Teknik Üniversitesi uygulamalı eğitimde sınır tanımıyor

OSTİM Teknik Üniversitesi “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında öğrencilere eğitim hayatında deneyim kazandırarak mezun ediyor. Uygulamalı eğitimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Ekonomi (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Bölümü öğrencileri iş-işletme simülasyonu uygulaması olan Sim Companies ile şirketleri kurdular.

Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden; Yusuf Şeker: “Sim Companies bana hesaplama yaparken dikkat etmem gereken muhasebe yönetici işçi ve değişken alım satım maliyetleri ile ilgili iç görü kazandırdı. Ayrıca durgunluk zamanlarında satıştan çok üretime yönelmek gerektiğini öğrendim. Ben elektronik üzerine yoğunlaşan bir şirket kurdum. Enerjiyi ve ham maddeyi kendim üretiyorum. Bunlar bana ciddi ivme kazandırdı. Fazla enerjiyi de borsada satıyorum.”

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Sıla Başak Atila: “Sim Companies'de gelişmek ve ilerleyebilmek için birçok farklı senaryo var. Size en mantıklı gelen seçenekleri seçerek, kendinize ait ve benzeri olmayan bir şirket kuruyorsunuz. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki; bu bir oyundan çok, öğretici bir simülasyon. Borsa ve piyasa takibi, kar-zarar analizi, büyümek için en doğru kararları alabilme gibi birçok konuda bana fazlasıyla katkı sağladı ve yeni farkındalıklar kazandırdı.”

Sercan Çavuş: “Sim Companies'in kullanıcılara kişisel ve akademik alanda gelişim için sunduğu çeşitli imkânlar mevcut. Oyun içerisinde bir şirketin nasıl yönetildiğini, borsa ve muhasebe gibi kompleks yapıları uygulamalı bir şekilde deneyimleme imkanınız mevcut. Bu başarılı simülasyonun yapısı oldukça kullanıcı dostu bir şekilde yapıldığından yeni başlayan kullanıcıların bir zorluk çekmeden alışabilecekleri düşüncesindeyim.”

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İş-İşletme Simülasyonu Uygulaması: SIMCOMPANIES

İş-İşletme simülasyonu Sim Companies, katılımcıların sanal bir işletme kurması ve işletme faaliyetlerini icra etmesini sağlıyor. Sim Companies iş simülasyonu; etkileşimli, risksiz ve gerçekçi bir ortamda yönettikleri deneyimsel bir öğrenme aracı. Sim Companies iş simülasyonu; girişimcilik, karar verme, iş zekası, finansal analiz, piyasa analizi, problem çözme, ekip çalışması, iletişim ve liderlik gibi iş becerilerine yönelik deneyim imkanı sağlayarak bunları geliştirmeye yardımcı oluyor.

Sim Companies İş Simülasyonu, işletme fonksiyonlarına yönelik tüm faaliyetleri (tedarik, satın alma, stok, üretim, pazarlama, satış, muhasebe finansman) kapsıyor. Bu simülasyonda oyuncu, hammadde tedarik edebilmekte, neyi üreteceğine karar verebilmekte, imalatını pazarlık yaparak satabilmekte, muhasebe kayıtlarını görebilmekte, gelir tablosundan brüt kazanç varlıklarını görebilmekte ve gelirini farklı finansal araçlarda değerlendirebiliyor. Oyuncuların performansı; yapılan tüm faaliyetler sonunda finansal tablolarına yansımakta ve oyun oyuncuların kurduğu işletmeyi “bağımsız denetim ve derecelendirme” kuruluşunun verdiği nota göre derecelendiriyor.

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İş Simülasyonu Ders Olarak Verilecek

OSTİM Teknik Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programlarında kullanılacak olan İş-İşletme simülasyonu, ders kapsamlarına ilave edilecek ve dönem boyunca ilgili ders ve konularda kullanılacaktır.