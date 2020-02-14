Gündem Ostim Teknik Üniversitesinde Amerikan ekonomisi konuşuldu
EĞİTİM

Ostim Teknik Üniversitesinde Amerikan ekonomisi konuşuldu

Ostim Teknik Üniversitesinde Amerikan ekonomisi konuşuldu

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin, Ekonomi Yetkilisi Dr. Brigette Buchet ve Peak XV Danışmanlık Başkanı Rehan Chaudri, Ostim Teknik Üniversitesi'ne konuk oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.
OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Amerikan Ekonomisinin masaya yatırıldığı ve OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen “Amerikan Ekonomisi – Topic Trendler” paneline konuşmacı olarak Ankara’nın ABD Büyük Elçiliği’nden Ekonomi Müşaviri Roy Perrin, Ekonomik Konular Sorumlusu Dr. Brigette Buchet ve Moderatör olarak PEAK XV Danışmanlık Firması Yönetim Kurulu Başkanı Rehan Chaudhri katıldı.

İşletme ve Finans Seminerleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin, Ekonomi Yetkilisi Dr. Brigette Buchet ve Peak XV Danışmanlık Başkanı Rehan Chaudri konuk oldular.

Rehan Chaudri, Amerikan ekonomisindeki mevcut düşük faiz oranları ve yüksek hisse senedi endeksini irdeleyen bir analiz sundu. Sonrasında söz alan Dr. Brigette Buchet konu ile ilişkili olarak ekonomi balonundan söz etti. Söz konusu balonun patlaması neticesi gayri safi yurtiçi hasıla ve döviz değerinin aşağı yönde seyir izlemesi, ithalatın azalması ve ihracatın artması ile ticaret dengesini pozitif yönde etkilemesinden bahsetti.

“Amerikan Ekonomisinde Trend Konular” başlıklı panel Rehan Chaudri’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panel’de söz alan Roy Perrin ise Türkiye’nin ekonomik tablosunun 2020’lerin ortalarından itibaren teknolojik gelişim ile birlikte enerji ve petrole yönelik bağımlılığın azalacak olması sonucu yükseliş yönünde bir seyir izleyeceğinden bahsetti. ABD'nin Türk ekonomisinin gelişimine yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen çeşitli soruları da yanıtlayan panelistlere, panel sonunda üniversitemiz “Proto 3D Printer ve Prototipleme Merkezi”mizde öğrencilerimiz tarafından üretilen hatıra kalemlikler takdim edildi.

Pakistana sağlık çağrısı

Pakistan'a sağlık çağrısı

Batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih etmeli.
Kule inmeyin demedi

Kule 'inmeyin' demedi

Pistten çıkan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı.
Korona karantinası bitti

Korona
karantinası bitti

​Çin'den tahliye edilen 42 kişi taburcu edildi.
Ucuza<br>vermeyin uyarısı

Ucuza
vermeyin uyarısı

​Korona virüs elektronik ürünleri de vurdu.
Karantinada<br>şaşırtan detay

Karantinada
şaşırtan detay

Annesine hastaneyi söyleyince ortaya çıktı.
300 bin kişi<br>Maliye kıskacında

300 bin kişi
Maliye kıskacında

​3'den fazla ilan çıkarak galeri gibi çalışıyorlar.

Sahte ilanla<br>aidat dolandırıcılığı

Sahte ilanla
aidat dolandırıcılığı

Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi ele geçiriyorlar.

'MİT kumpası' <br>soruşturması tamamlandı

'MİT kumpası'
soruşturması tamamlandı

34 şüpheli için istenen cezalar belli oldu.

Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

​Hava operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığı <br>harekete geçirdi

Bakanlığı
harekete geçirdi

Varank'ın gönderdiği heyet Tekirdağlı usta ile görüştü.
Ocakta<br>yüzde 55 arttı

Ocakta
yüzde 55 arttı

​Faizler düştü konut satışları yükselişe geçti.
Dün Çanakkale bugün Keşmir

Dün Çanakkale bugün Keşmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da konuştu.
63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

MSB çeşitli kaynaklardan teyit ettiği bilgiyi duyurdu.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Bazı kentlerde eğitime ara verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.