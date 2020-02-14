Ostim Teknik Üniversitesinde Amerikan ekonomisi konuşuldu

Amerikan Ekonomisinin masaya yatırıldığı ve OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen “Amerikan Ekonomisi – Topic Trendler” paneline konuşmacı olarak Ankara’nın ABD Büyük Elçiliği’nden Ekonomi Müşaviri Roy Perrin, Ekonomik Konular Sorumlusu Dr. Brigette Buchet ve Moderatör olarak PEAK XV Danışmanlık Firması Yönetim Kurulu Başkanı Rehan Chaudhri katıldı.

İşletme ve Finans Seminerleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin, Ekonomi Yetkilisi Dr. Brigette Buchet ve Peak XV Danışmanlık Başkanı Rehan Chaudri konuk oldular.

Rehan Chaudri, Amerikan ekonomisindeki mevcut düşük faiz oranları ve yüksek hisse senedi endeksini irdeleyen bir analiz sundu. Sonrasında söz alan Dr. Brigette Buchet konu ile ilişkili olarak ekonomi balonundan söz etti. Söz konusu balonun patlaması neticesi gayri safi yurtiçi hasıla ve döviz değerinin aşağı yönde seyir izlemesi, ithalatın azalması ve ihracatın artması ile ticaret dengesini pozitif yönde etkilemesinden bahsetti.

“Amerikan Ekonomisinde Trend Konular” başlıklı panel Rehan Chaudri’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panel’de söz alan Roy Perrin ise Türkiye’nin ekonomik tablosunun 2020’lerin ortalarından itibaren teknolojik gelişim ile birlikte enerji ve petrole yönelik bağımlılığın azalacak olması sonucu yükseliş yönünde bir seyir izleyeceğinden bahsetti. ABD'nin Türk ekonomisinin gelişimine yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen çeşitli soruları da yanıtlayan panelistlere, panel sonunda üniversitemiz “Proto 3D Printer ve Prototipleme Merkezi”mizde öğrencilerimiz tarafından üretilen hatıra kalemlikler takdim edildi.