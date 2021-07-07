OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs' belgesi

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, pandemin ilk dönemlerinden itibaren aldığı önlemler çerçevesinde Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programını başarıyla tamamladığını açıkladı. OSTİMTech, böylece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs” Belgesini almaya hak kazandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerini geçen, kampüs içerisinde sağlıklı ve temiz ortamları geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan, enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan OSTİM Teknik Üniversitesi, Güvenli Kampüs Belgesi ile belgelendirildi. OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, ‘Güvenli Kampüs Belgesi’ni TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in elinden aldı. Belge, küresel salgın bağlamında OSTİM Teknik Üniversitesinin gerekli sağlık ve temizlik şartlarını yerine getirdiğini gösteriyor.

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ÖĞRENCİLERİMİZ GÜVENDİ

Güvenli bir kampüs olarak tescil edilmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen OSTİM Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Zeki Şimşek, Covid-19 Salgını ülkemizde yayılmaya başladığı andan itibaren üniversitede de tedbirleri özenle aldığını ifade etti. Şimşek, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirler çerçevesinde Üniversitemizde bu tedbirlerin alınasını harfiyen uygulamaya başladıklarını vurguladı. Böylece “Küresel Salgın Bağlamında TSE Covid-19 Güvenli Kampüs” belgesini aldıklarını belirten Zeki Şimşek, bu belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Pandemi ortaya çıktığı ilk andan itibaren akademik ve idari insan kaynaklarının süreçle ilgili çalışmaya başladığını dile getiren OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Türk Standartları Enstitüsünün kendi kaynakları ve tecrübesiyle geliştirdiği standarda uygun olarak gerekli şartların sağlandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Murat Yülek, “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs” belgesiyle velilerin de öğrencilerin de güvenebileceğini ifade etti. Yülek, TSE standartlarına uygun olarak cuma günü üniversite mezuniyet töreninde veli ve öğrencilerle bir araya geleceklerini belirtti.

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ÇEVREMİZE OLAN DUYARLILIĞIMIZI ARTTIRMALIYIZ

Yeniden yaşanabilir bir dünyada yaşamak istiyorsak hepimiz yaşam ve tüketim tarzımıza dikkat etmeli ve çevremize olan duyarlılığımızı arttırmalıyız diyen OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın, “Covid-19 Salgınının ortaya çıkışı ve etkilerine daha çok kafa yorarak bundan sonraki hayatımızı değiştirmek için düzgün bir yol çizebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bir eğitim kurumu olarak üniversiteye daha çok görev düşüyor diyen Orhan Aydın, “Covid-19’da kurtulmak ve daha sonra benzerlerini yaşamamak için kurumumuzun yaptığı bu çalışma çok değerli” dedi. Orhan Aydın, tüm tedbirleri ve düzeni Üniversitemizde uygulamamıza ve TSE Belgesini almamıza yardımcı olan Türk Standartları Enstitüsü ve OSTİM dostu olan TSE Başkanı Prof. Adem Şahin’e teşekkür ederiz diyerek sözlerini sonlandırdı.

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PANDEMİ BİZE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYATIN ÖNEMİNİ ÖĞRETTİ

Pandemi ile yaşadığımız hayatın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettik. Dilerim beklediğimizin üzerinde dersler çıkarmış olalım ve bunu hayatımızın gelecek dönemleri için iyi çözümlerde kullanmaya gayret edelim diyerek sözlerine başlayan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Bugün hikâyesini kuruluşundan itibaren bildiğim ve kendisini “Sanayi Dünyasının Üniversite olarak tanımlayan bir üniversitenin içerisinde bulunuyoruz. Malum Sanayi Dünyasının Üniversitesi, akademik hayata gönül vermiş hocalarımız tarafından da takdir edilecektir ki Türkiye’nin arzu ettiği neticeyi alamadığı bir üniversite- sanayi iş birliği meselesini de hep aklımıza getirmekte, gündemimizde tutmaktadır.

Değerli Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Orhan Aydın’ın sanayi vizyonundan ve daha önemlisi çok yakın zamana kadar Ankara’nın sadece memur şehri olmasına karşı “Ankara bir sanayi şehridir” mücadelesinden yakinen haberdarım. Bunun da bir üniversiteyle taçlandırılmasını ve bu üniversitenin de ilk mezunlarını bu dönem veriyor olmasını çok önemsiyorum, hayırlı olsun diyorum. Üniversitenin emin adımlarla yoluna devam edeceğine inanıyorum” dedi.