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ÖSYM 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS-2023/5) açıklandı.

17:52 . 11/04/2023 Salı
AA
ÖSYM

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS-2023/5) açıklandı.


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.


Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


ÖSYM'nin istatistiklerine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 31 bin 600 sağlık personeli, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirildi.




#KPSS
#ÖSYM
#Sağlık Bakanlığı
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