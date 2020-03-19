ÖSYM koronavirüs önlemleri kapsamında 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.
Buna göre güncellenen sınav tarihleri şöyle:
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir."
Tarihleri değişen sınavlarımızın yeni tarihleri:
-e-YDS/4 ➡ 2 Mayıs 2020
-MSÜ ➡ 3 Mayıs 2020
-ALES/1 ➡ 10 Mayıs 2020
-e-YDS/5 ➡ 16 Mayıs 2020
-YDS/1 ➡ 17 Mayıs 2020
-ALES/2 ➡ 16 Ağustos 2020
-İSG/1 ➡ 29 Ağustos 2020
-EKPSS ➡ 20 Eylül 2020
-DİB-MBSTS ➡ 3 Ekim 2020
Tarihleri değişen sınavlarımızın yeni tarihleri: