ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli adaylarımız, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
Değerli adaylarımız,
25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS
Değerli adaylarımız,
- Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.