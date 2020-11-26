ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

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Cezaevinden izinli çıktı: Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı

Mersin’de ellerinde bulunan demir sarı çakmağı, yaşlı bir adama külçe altın diye sattıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Şahıslardan birinin bir süre önce de sarı jelatinle sardığı mermerleri aldın diye sattığı ve cezaevinden izinli çıktığı ortaya çıktı.