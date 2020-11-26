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Gündem ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli adaylarımız, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

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  • Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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