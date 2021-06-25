ÖSYM Başkanı Aygün: Sonuca değil sınava odaklanın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YKS adaylarının ailelerine seslendiğini belirtti.

Gençlerin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inandığını kaydeden Aygün, "Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim" ifadelerini kullandı.

Aygün, YKS'ye girecek adaylara başarı dileklerini iletti.

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Aygün, ayrıca şunları söyledi:

Sevgili gençler,

Sonuca değil sınava odaklanın.

İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin

Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz.

Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum.

Hepinize başarılar diliyorum.