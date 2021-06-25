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ÖSYM Başkanı Aygün: Sonuca değil sınava odaklanın

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) girecek adaylara başarılar diledi. Aygün, "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
ÖSYM Başkanı Aygünden YKS açıklaması: Sonuca değil sınava odaklanın
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YKS adaylarının ailelerine seslendiğini belirtti.

Gençlerin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inandığını kaydeden Aygün, "Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim" ifadelerini kullandı.

Aygün, YKS'ye girecek adaylara başarı dileklerini iletti.

Üniversite adaylarının YKS maratonu yarın başlıyor
GÜNDEM
Üniversite adaylarının YKS maratonu yarın başlıyor

Aygün, ayrıca şunları söyledi:

  • Sevgili gençler,
  • Sonuca değil sınava odaklanın.
  • İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin
  • Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz.
  • Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum.
  • Hepinize başarılar diliyorum.

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