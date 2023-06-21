ÖSYM Başkanı Ersoy en yaşlı ve en genç üniversite adayları ile buluştu

'DERSİMDE OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM'

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Üniversiteye kaydınızı inşallah beraber yapalım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik profesörüyüm, aslında sizin gibi birisi benim dersimde olsa çok sevinirdim" dedi. YKS'nin en genç katılımcısı Sümeyye Gümüş, okula 1 sene erken başladığını kaydederek, "Lisede 1 yıl örgün eğitimden sonra açık liseye geçtim ve sınava girmeye hak kazandım. Sınav güzel geçti. Ankara Üniversitesi yazılım mühendisliği istiyorum. Yazılımla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı. Gümüş, aslen Cizreli olan Ahmet El-Cezeri'den ilham aldığını ifade etti. Prof. Dr. Ersoy ise "Aslında Cizre, El Cezeri'nin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Sizin gibi gençler de teknolojik faaliyetleri daha ileriye taşıyacak. İHA'larla, SİHA'larla, yapılan yeni çalışmalarla aslında Türklerin neler yapabileceğini ortaya koymuştuk. Bundan sonra da sizlerle, gençlerin vesilesiyle güzel bir hedef var. Tarihte, geçmişte bunu başardık. İnşallah yeni El-Cezeri'lerimiz, Cizreli Sümeyye'lerimiz vesilesiyle biz bunu tekrar başaracağız" dedi.