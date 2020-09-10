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EĞİTİM

​ÖSYM duyurdu: KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih

KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları geçtiğimiz hafta düzenlendi. ÖSYM, KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS Alan Bilgisi oturumlarının soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.

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