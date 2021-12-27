ÖSYM: Sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıklandı

Beyoğlu Belediyesi'nden üniversiteye hazırlanan öğrencilere birebir deneyim fırsatı

Beyoğlu Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Öğrencileri üniversiteye en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen belediyenin her ay düzenlediği YKS deneme sınavı devam ediyor. Sınava girmek isteyen öğrencilerin http://akademibeyoglu.com sitesindeki formu doldurmaları gerekiyor.