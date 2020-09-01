​ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İstedikleri bölüme yerleşemeyen adaylar 2. tercihleri araştırıyor. Peki ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 13:57 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 13:57 Yeni Şafak