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Gündem ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
EĞİTİM

​ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İstedikleri bölüme yerleşemeyen adaylar 2. tercihleri araştırıyor. Peki ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

ÖSYM YKS tercih süresi boyunca işlemini tamamlayamayan adaylar için ek tercihler yapılacak. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihler için kesin bir tarih verilmedi.

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ÖSYM'nin sayfasında şu ifadelere yer verildi:

  • "Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
  • Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
  • Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır."

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