ÖSYM'de YKS hazırlıkları tamam: 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak

"8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek."