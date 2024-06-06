ÖSYM'de YKS hazırlıkları tamam: 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak

2024-YKS'ye ilişkin yazılı açıklama yapan Ersoy, 3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan sınavın, 245 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.
Ersoy, "TYT oturumunda 9 bin 855 bina ve 176 bin 851 salon, AYT oturumunda 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon, YDT oturumunda ise 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak." bilgisini verdi.
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS soru dağılımları konusunda şu ifadeleri kullandı:
- Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlattı.
"Emniyet tedbirleri alındı"
YKS hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Ersoy, sınavların yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.
- Sınav yerlerine ulaşımda adayların son dakikalara kalmaması için hatırlatma yapan Ersoy, aday ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımlarında da sorun yaşamamaları için paydaş kurumlarla koordinasyon kurulduğunu bildirdi.
"Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak"
Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 23 Mayıs'ta "ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından erişime açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kapalı matbaa dönemi 9 Haziran'da tamamlanacak"
Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan personelin yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:
"1 milyona yakın personel görev yapacak"
YKS'nin tüm aşamalarında diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde bulunduklarını aktaran Ersoy, üç oturumda 1 milyona yakın kişinin görev alacağını, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Sınav uygulanacak okulların çevresinde gürültü yapılmaması uyarısı
ÖSY Başkanı Ersoy, öğrencilerin sınava gireceği okulların çevrelerinde gürültü yapılmamasını isteyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: