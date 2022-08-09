ÖSYM KPSS sınav merkezlerinin güncelleme tarihini duyurdu

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacağı anımsatıldı.
Sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesi gereken tarihleri duyuran ÖSYM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- "Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00’te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
- Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."
2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesihttps://t.co/sRFh6WkySf pic.twitter.com/FmzimMw7RK
2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesihttps://t.co/sRFh6WkySf pic.twitter.com/FmzimMw7RK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 9, 2022