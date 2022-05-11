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Otelde dehşet anları: Asitli saldırıda iki kadının hayatını kararttı

Denizli'de bir kişi, otelde tartıştığı yabancı uyruklu sevgilisi ile yanındaki arkadaşının yüzüne asitli sıvı döktü. Hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumu ağır. Sıvının yakıcı olduğunu bilmediğini öne süren ve kendisi de yaralanan zanlı tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Otelde dehşet anları: Asitli saldırıda iki kadının hayatını kararttı
Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu S.K. (27) ile Kırgızistanlı S.K'nin (23) asit içerikli sıvıyla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İKİ KADININ ÜZERİNE ASİTLİ SIVI DÖKTÜ

JASAT ekipleri, aynı odada kaldığı ve iki kadının üzerine asit içerikli sıvı dökerken kendisini de hafif yaraladığını belirlediği Ö.G'nin (44) Aydın'da olduğunu tespit etti.

Zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak kente getirildi.

  • İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KADINLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yüz ve gözlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan kadınlardan durumu ağır olan Özbekistan uyruklu S.K'nin İzmir'e sevk edildiği belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Kırgızistanlı S.K'nin ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SIVININ YAKICI OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan, otelin güvenlik kameraları, zanlının lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra koşarak otelden uzaklaştığı anları kaydetti.

Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşı ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve kendisine hakaret ettiğini savunarak, lobiye daha önce bıraktığı kireç sökücüyü kız arkadaşına doğru savurduğunu söylediği öğrenildi.

Sıvının yakıcı olduğunu bilmediğini, neden satın aldığını hatırlamadığını iddia eden zanlının sevgilisini öldürme niyetinin bulunmadığını, yaralamak için döktüğünü, yanındaki kişinin ise kız arkadaşına sarılması nedeniyle yaralanmış olabileceğini savunduğu belirtildi.
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