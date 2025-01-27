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Otelde tek yangın tüpü vardı: Yangına karşı önlem alınmadığı her geçen gün netleşiyor

Otelde tek yangın tüpü vardı: Yangına karşı önlem alınmadığı her geçen gün netleşiyor

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
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Mustafa Serbest.
Mustafa Serbest.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest’in ifadesi, yangına karşı hiç önlem alınmadığını gösteriyor. Serbest, “Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yağmurlama sistemi yoktu. Yangın tüpü bir tek aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Yangın merdivenini personel kullanıyordu. Kapısı da tahtaydı” dedi.

Otel yangınından kurtulan aşçı Mustafa Serbest, felaket gecesini anlattı. Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını belirten Serbest, bu nedenle oteli iyi bildiğini söyledi. Gece “Yangın var” bağırışına uyandığını ve göz gözü görmeyen dumanda, nefes bile alamadan el yordamıyla garaja inip buradan dışarı çıktığını ifade eden Serbest, otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını ifade etti: “Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bildiğim kadarıyla bir tek aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Yağmurlama sistemi yoktu. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Büyük ihtimal biri yanınca duman içeri doldu. Bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemiyorum. Ben ölmediğime pişmanım. Çünkü o çığlığı duysanız, can pazarıydı. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Cehennemi yaşadık.”



#Otel yangını
#Bolu
#Grand Kartal Otel

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