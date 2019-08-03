Gündem Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi
BALİKESİR

Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz, tabutunun üzerine sarılı sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz ise tabutuna sarılı gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi DHA
5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, 17 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutunaysa gelinliği sarıldı
DHA
5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, 17 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutunaysa gelinliği sarıldı
5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, 17 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutunaysa gelinliği sarıldı
DHA
5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, 17 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutunaysa gelinliği sarıldı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana gelen otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz ile Özlem Yılmaz, Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Özlem Yılmaz ile Huzeyfe Yavuz'un tabutu evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenazeler Ümitalan Camii'e getirildi.

Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutuna ise gelinlik sarıldı. Teyze ile yeğenin cenazesi, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ümitalan Mezarlığı'na defnedildi.

  • Cenazede gözyaşları sel olurken, yangını hafif yaralarla atlatan Huzeyfe Yavuz'un annesi Saniye Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve ellerinin sargılı olduğu görüldü.

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
OYNAT 00:56
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yangın çıktı. Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerinde otobüs içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına polis ekipleri,112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan 5'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Teksasta katliam

Teksas'ta katliam

​Keskin nişancı AVM önündeki sivilleri hedef aldı: 18 ölü
Yürekleri dağlayan görüntü

Yürekleri dağlayan görüntü

Bir tabutta gelinlik, diğer tabutta sünnet kıyafeti.
Nehre giren4 çocuk boğuldu

Nehre giren
4 çocuk boğuldu

Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
İstanbul için zenginlik<br> olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
olarak görüyorum

Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Açılış maçı <br>belli oldu

Açılış maçı
belli oldu

​Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.
1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 ton patlayıcı ele geçirildi

​Jandarma ve MİT'ten Bab'ta DEAŞ'a operasyon.

Milli uçağa<br>F-35 füzesi

Milli uçağa
F-35 füzesi

​Sanayi Bakanı Varank kullanılacağını açıkladı.

Büyük göç olabilir

Büyük göç olabilir

​Esed rejimi ve Rusya, 750 binden fazla sivili yerinden etti.

Beyaz Saray'a<br>davet edildi

Beyaz Saray'a
davet edildi

İran Dışişleri Bakanını yaptırım listesine almıştı.
PKK'ya hava operasyonu

PKK'ya hava operasyonu

Haftanin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Hastaneye götürüldü

Hastaneye götürüldü

​Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber.
Düşüşünü<br>üçüncü aya taşıdı

Düşüşünü
üçüncü aya taşıdı

​Güvercin tutum yukarı yönlü hareketi önledi.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.