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ANTALYA

Otobüse tutunan patenli çocuğun eğlencesine acı son

Antalya'da hareket halindeki otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli çocuklardan Emin Aydın'ın cenazesi, babası tarafından morgdan alındı.

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Haber Merkezi DHA
Otobüse tutunan patenli çocuğun eğlencesine acı son
Otobüse tutunan patenli çocuğun eğlencesine acı son

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden S.G. yönetimindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsünün arkasına, üç patenli çocuk tutundu. Otobüse tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybedip düşen 13 yaşındaki Emin Aydın, arka tekerleğin altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz da düşerek yaralandı.

Otobüs şoförü adliyede

Durumu fark eden şoför otobüsü durdururken, çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Aydın'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kolundan yaralanan Oğuz da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir Gökalp ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.


Hayatını kaybeden Emir Aydın'ın babası ve yakınları, sabah saatlerinde morga geldi. Teslim alınan Aydın'ın cenazesi, defin için Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Otobüs şoförü S.G. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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