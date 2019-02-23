Gündem Otomobil 10 metreden dere yatağına uçtu 3 yaralı
ZONGULDAK

Otomobil 10 metreden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Otomobil 10 metreden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
10 metre yükseklikten dere yatağına uçan araçtaki 3 kişi yaralandı
10 metre yükseklikten dere yatağına uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinden seyir halinde olan Ali Çiftçi idaresindeki 67 DR 005 plakalı otomobil, sağanak ve bozuk yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 10 metreden dereye uçtu.

Dere yatağına yan şekilde düşen araçta bulunan sürücü Ali Çiftçi, Naim Üntürk (44) ve Hamide Üntürk (38) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar kaza yerinden geçen vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İznik Gölü kıyısında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü
GÜNDEM
İznik Gölü kıyısında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü
/**/
Erdoğan soruları yanıtlıyor

Erdoğan soruları yanıtlıyor

Erdoğan, yerel seçim sürecini canlı yayında değerlendiriyor.
MHP Şentop'u destekleyecek

MHP Şentop'u destekleyecek

Bahçeli, TBMM başkanlığı seçimine ilişkin konuştu.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.

Kadıköy'de dehşet

Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli.
Suriye'nin çözümü Türkiye'de

Suriye'nin çözümü Türkiye'de

​Erdoğan, İdlib ve Münbiç için önemli mesajlar verdi.
Polis son anda yetişti

Polis son anda yetişti

​7'nci kattan intihara kalkışan kadını yakaladı.
Mitingi bölen telefon

Mitingi bölen telefon

Erdoğan, gelen telefon üzerine mitinge ara verdi.
Tarih netleşti

Tarih netleşti

​Çamlıca Camisi'nde ilk ezan o gece okunacak.
7 haftanın zirvesi

7 haftanın zirvesi

​Uzmanlar altında 250 lira seviyesini işaret ediyor.
Ölüme kulaç attı

Ölüme kulaç attı

​Botu kurtarmak isterken boğulan gencin son anları.
300 araç kül oldu

300 araç kül oldu

'Kuru otlar' otoparka sıçradı, büyük kayıp var.
Elimde öyle bir istihbarat var ki...

Elimde öyle bir istihbarat var ki...

​İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.
Penaltıyı bilerek kaçırdı

Penaltıyı bilerek kaçırdı

Altınordu'dan fair-play örneği.
Önce özür sonra makas

Önce özür sonra makas

İstanbul trafiğinde yine bildik görüntüler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.