Otomobil alacakken başına gelmeyen kalmadı: Aracı da parasını da huzurunu da kaybetti

Ö.K., kendisini hem rencide eden hem de parasını vermeyen şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çorum’da oto tamirciliği yapan Ö.K., sosyal medyada gezinirken motor arızası nedeniyle Denizli’den uygun fiyata ilana verilen pikap aracı fark etti. Piyasa değeri 100 bin TL civarında olan pikabı almak için D.D. ile irtibata geçen Ö.K., pazarlık yaparak fiyatını 45 bin TL’den 40 bin TL’ye indirttiği aracı almak için 3 bin TL’ye oto kurtarıcı kiralayıp 725 kilometrelik yoldan geldi.

Özellikle 23 Nisan’ı tercih ettiler

Araca çok talip varmış gibi gösterilip 23 Nisan resmi tatilinde Denizli’ye davet edilen Ö.K., aracı teslim alıp sonraki ilk iş gününde alım satım yapmayı planladı.

İlanda gösterilen beyaz renkli pikap yerine gri renkli bir başkası gösterilen ve aracın aynı zamanda icralık da olduğunu öğrenen Ö.K., bir ara alışverişten vazgeçmek istese de D.D. ve arkadaşı U.H. ile daha sonrada U.H’nin annesi olduğunu öğrendiği A.D’nin telkinleri sonucu 40 bin TL’yi ödedi.

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Polisin düzenlediği tutanakla aracı otoparktan teslim alan Ö.K., pikabı çekiciye yükleyip Çorum’a doğru çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Giden parasından çok yaşadıklarına üzüldü

Daha yarım saat yol gitmeden Denizli çıkışındaki uygulama noktasında durdurulan çekicideki pikap, alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle indirilerek yeniden otoparka çekildi.

Resmi tatil olduğu için herhangi bir işlem yaptıramayan Ö.K., satıcılardan parasını geri vermelerini istedi. Parasını alamayan Ö.K., saatler sonra hem kendisi hem de çekici şoförü F.M’ye ait cep numaralarının müstehcen ve icralık araç alım satım sitelerinde paylaşıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Geçen 12 günde telefonları hiç susmayan, ailesi ve iş çevresine dahi başına gelenleri anlatmakta güçlük çeken Ö.K., kendisini hem rencide eden hem de parasını vermeyen şüphelilerden şikayetçi oldu.

GÜNDEM Taksiye binen yolculara 'bayram harçlığı' şoku: Hakkım helal olmasın

FOTOĞRAF 50 Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı(19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun sorgusu yapılmak üzere ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İKİ YIL ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ<br><br>Katil zanlısı Karakoyun, ile müşteki Atalay’ın 7 senedir birbirlerini tanıdığı ancak 2 senedir Asiyenur Atalay’ın Karakoyun’u sosyal medyadan engelleyerek görüşmek istemediği öğrenildi. Atalay’ın 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek Ümit Karakoyun’un kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ancak herhangi bir delile rastlanılmadığı için işlem yapılmadığı belirtildi. Aralarında önceden gönül ilişkisi olduğu da bilinen zanlı Karakoyun’un ise sahte sosyal medya hesaplarından Asiyenur Atalay’ı takip ettiği ortaya çıktı. SOSYAL MEDYADA SON CANLI YAYININI İZLEMİŞ<br><br>Cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirledi. <br><br>Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi. Zanlı Ümit Karakoyun kıskançlık krizine girdiği ve cinayeti işlediği ifade edildi. DAHA ÖNCE CEZAEVİNDE 2 YIL YATMIŞ<br><br>Öte yandan Ümit Karakoyun’un uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu açığa çıkmıştı. Karakoyun’un 2 yıl boyunca örgütlü uyuşturucu ticaretinden hapis yattığı ve 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İDDİA ETTİ<br><br>Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti. GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI<br><br><br>Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Kendi rızasıyla evinin kapısını polislere açan genç cinayet sonrasındaki Ümit Karakoyun'u şöyle aktardı: ASİYE'Yİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GELDİ \"KARNIM AÇ\" DEDİ!<br><br>\"Sigara aldık. Ümit ve bir abi buraya geldi. Karnım aç dedi. Buraya geldik. Silahı belindeydi. Ben yerde oturdum. Ümit de buradaydı (Kanepenin yanında). (Koltuğu işaret ederek) Silahı naptığını ben görmedim.\"<br><br> Arkadaşının anlattığı ve işaret ettiği noktada koltuğun baza bölümünün kenarına saklanmış silahı polis ekipleri buldu. Katil zanlısı Ümit Karakoyun, bugün emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi. TUTUKLANDI<br><br>Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Asiyenur Atalay cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Katil Ümit Karakoyun cezaevine gönderildi İstanbul Esenler'de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Ümit Karakoyun ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Atalay'ın 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek, Karakoyun'u kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi. Ayrıca ifadesinde Ümit Karakoyun'un Atalay'ı yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği ancak polisin olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Öte yandan Ümit Karakoyun'un Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra saklandığı evdeki arkadaşı ise cinayetin ardından geldiği anda neler söylediğini anlattı. İşte Asiye Atalay cinayetindeki tüm gelişmeler...

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