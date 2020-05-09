Otomobil ata çarptı: Ceza yiyeceğini duyunca bir anda atın sahibi olmaktan vazgeçti

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa'nın İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gönüllü olarak sahada olan Nida M. idaresindeki 34 AIV 887 plaka otomobil aniden ana yola çıkan ata çarptı.

Araba ağır şekilde hasar aldı at ise öldü.

Atın sahibi olduğunu söyleyip ortalığı birbirine kattı

Çarpmanın etkisiyle at telef olurken araçta ise maddi hasar meydana geldi. Atın öldüğünü duyan bir kadın olay yerine geldi. Atın sahibi olduğunu illeri süren genç kadın bir anda ortalığı birbirine kattı.

Atın sahibi olduğunu illeri süren genç kadın bir anda ortalığı birbirine kattı.

Cezayı duyunca kayıplara karıştı

Ata çarpan sürücü ile yanında bulunan bayanlara saldırmaya kalkan genç kadın. Ceza yiyeceğini duyunca bir anda atın sahibi olmaktan vazgeçip olay yerinden uzaklaşıp gitti.

Telef olan at ise, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.