Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk: Görenleri endişelendirdi

E-5'te tehlikeli yolculuk

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir otomobilin camına tutunarak ilerledi. Hem araç sürücüsü hem de motosiklet sürücüsü bu davranışları ile trafikte olası bir faciaya davetiye çıkardı. Zaman zaman sohbete de dalan iki sürücü trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.