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MANİSA

Manisa haberleri: Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk: Görenleri endişelendirdi

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk: Görenleri endişelendirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin bagajında giden ve güneşten korunmak için başına doğru yastık tutan kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Güneşten korunmak isteyen bagajdaki şahıs arada başına yastık koydu. Otomobil, bir süre sonra kırsal mahalle yolunda gözden kayboldu.

Haber Merkezi DHA
Ortalama 60 kilometre hızı olan otomobilin bagajındaki kişinin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüleri endişelendirdi.
Ortalama 60 kilometre hızı olan otomobilin bagajındaki kişinin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüleri endişelendirdi.

Manisa- Turgutlu yolunda, 5 Temmuz günü, seyir halindeki 35 M 4414 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yapan kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Ortalama 60 kilometre hızı olan otomobilin bagajındaki kişinin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüleri endişelendirdi.

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Bagajda yolculuk yapan kişinin ise rahat tavırları dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, güneşten de korunmak isteyen kişinin zaman zaman başına doğru yastık tuttuğu görüldü. Otomobil, bir süre sonra kırsal mahalle yolunda gözden kayboldu.

Ortalama 60 kilometre hızı olan otomobilin bagajındaki kişinin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüleri endişelendirdi.

E-5'te tehlikeli yolculuk
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E-5'te tehlikeli yolculuk
E-5 karayolu Maltepe mevkiinde yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir otomobilin camına tutunarak ilerledi. Hem araç sürücüsü hem de motosiklet sürücüsü bu davranışları ile trafikte olası bir faciaya davetiye çıkardı. Zaman zaman sohbete de dalan iki sürücü trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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