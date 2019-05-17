Otomobil bariyerde saplandı sürücünün bacağı koptu

Kayseri'deki kaza, öğle saatlerinde, Kayseri-Sivas yolunun 61'inci kilometresinde meydana geldi.
Mehmet Yaşar K. yönetimindeki 06 BIU 183 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyere çarptı. Aracın motor bölümünden giren bariyer, bagaj kısmından çıktı.
Kazada Mehmet Yaşar K.'nın sağ bacağı koparken, araçtaki kızı Hatice K. (26) ise ağır yaralandı. Baba ve kız, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün kopan bacağı da dikilmesi için hastaneye götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.