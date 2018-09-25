Gündem Otomobil Eyüpsultanda çöken yola düştü
İSTANBUL

Otomobil Eyüpsultan'da çöken yola düştü

Eyüpsultan'da yolun çökmesi sonucu park halindeki bir otomobil oluşan 2 metrelik çukura düştü.

Haber Merkezi DHA
Otomobil çöken yoldaki çukura düştü.
Otomobil çöken yoldaki çukura düştü.

Sabah saatlerinde İstanbul Eyüpsultan Topçular Mahallesi Topçular Caddesi ile Muhtar Celil Kulaksız Sokak kesişiminde meydana gelen olayda sokakta bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su zemini yumuşatarak yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki bir otomobil ise oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü.

Otomobil çöken yoldaki çukura düştü.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi ise durumu görerek yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Çukura düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Otomobil çöken yoldaki çukura düştü.

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