Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı 1 ölü, 1 yaralı
3. SAYFA

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

MUŞ’un Varto ilçesinde virajda, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Araç şarampole yuvarlandı.
Araç şarampole yuvarlandı.


Kaza, akşam saatlerinde Varto ilçesine bağlı Tepeköyü yakınlarında meydana geldi. Fuat Aslan (32) yönetimindeki 34 JK 1280 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aslan yaşamını yitirdi, otomobildeki Sadakat Eryüce (46) yaralandı.

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı

Eryüce, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eryüce, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Fuat Aslan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Gaziantep'te torbacı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Gaziantep'te torbacı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Abone Ol Google News
Zamanındabaşvuru yapılmadı

Zamanında
başvuru yapılmadı

'Yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt.
22 ildemaske zorunluluğu

22 ilde
maske zorunluluğu

​Maske takma zorunluluğu giderek yaygınlaşıyor.
İşte en kritik şehirler

İşte en kritik şehirler

​Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları.
İşbirliğini<br>itiraf ettin Sırrı!

İşbirliğini
itiraf ettin Sırrı!

HDP'li Türk'ten Önder'e "İYİ Parti'den aracı geldi" eleştirisi.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama.
1,5 milyon <br>test yapıldı

1,5 milyon
test yapıldı

Bakan Koca, son verileri paylaştı.

Hainleri lanetliyorum

Hainleri lanetliyorum

​Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama.

Bir günde<br>7 bin kişi öldü

Bir günde
7 bin kişi öldü

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.

Tarlada yakalandılar

Tarlada yakalandılar

​Koronavirüs yasağını delenler jandarmadan kaçamadı.
Yeni Yüzyılın Türküsü

Yeni Yüzyılın Türküsü

​Fatih'in Akıncılarından Göklerdeki Bayraktarlara.
Survivor<br>ekibi karantinada

Survivor
ekibi karantinada

​Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu.
Durma noktasında!

Durma noktasında!

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere çıktı.
Filipinler<br>satın alacak

Filipinler
satın alacak

​TSK'nın gücüne güç katan helikopterlere yoğun ilgi.
30 ev<br>karantinaya alındı

30 ev
karantinaya alındı

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.