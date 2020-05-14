Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Varto ilçesine bağlı Tepeköyü yakınlarında meydana geldi. Fuat Aslan (32) yönetimindeki 34 JK 1280 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aslan yaşamını yitirdi, otomobildeki Sadakat Eryüce (46) yaralandı.
Eryüce, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eryüce, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Fuat Aslan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.