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Gündem Otomobil takla attı Emniyet kemeri takılı sürücünün burnu bile kanamadı
BURSA

Otomobil takla attı: Emniyet kemeri takılı sürücünün burnu bile kanamadı

Bursa'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın çarptığı otomobil, takla atıp ters döndü. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattığını belirten sürücü Tekin Polater (30), "Otomobilimi asgari ücretle çalışarak almıştım. Çarpan kişi öldüm mü kaldım mı bakmadan yoluna devam etti. Bu nasıl vicdan? " dedi.

Haber Merkezi DHA
Otomobil takla attı: Emniyet kemeri takılı sürücünün burnu bile kanamadı
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın çarptığı otomobil, takla atıp ters döndü.

Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Bursa- İstanbul yolu merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, Tekin Polater’in kullandığı 16 J 4423 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan Polater'in otomobili ters döndü. Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Polater, kazayı yara almadan atlatırken, çarpan diğer otomobil sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Bursa- İstanbul yolu merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde meydana geldi.
DHA
Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Bursa- İstanbul yolu merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde meydana geldi.

'ARAÇTAN SÜRÜNEREK ÇIKTIM'

Kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadığını ifade eden Tekin Polater, "Otomobilimi asgari ücretle çalışarak aldım. Ben bu aracı aylık 1000'er TL toplayarak, pandemi döneminde aldım. Ben aracıma gözüm gibi baktım. Ama vicdansız bir kişi geldi yandan vurdu ve arkasına bile bakmadı. Öldüm mü kaldım mı arkasına bakmadan kaçtı gitti.

Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, Tekin Polater’in kullandığı 16 J 4423 plakalı otomobile çarptı.
DHA
Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, Tekin Polater’in kullandığı 16 J 4423 plakalı otomobile çarptı.

Şimdi ben bu aracı nasıl toparlayacağım ? Benim ekmek teknemdi bu otomobil, ben işe geç kaldım mı bu araçla giderdim. O kadar şey yaşıyoruz ama asla ders almıyoruz. Azıcık insaflı olun, vicdanlı olun. Ben içeriden sürünerek çıktım. Eğer emniyet kemerim takılı olmasaydı belki de şimdi burada olmayacaktım. Bana kazadan sonra sadece bir kişi durarak yardım etti. Ona da çok teşekkür ederim. Çarpıp kaçan kişi de bana yandan vurdu. Takla attım muhtemelen arkasına bakmadan kaçtı" dedi.

DHA

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